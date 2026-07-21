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Helt siden den første Splatoon-tittelen ble lansert i 2015 på Wii U, har vi drømt om hvordan en Splatoon-tittel med fokus på enkeltspiller ville se ut. Det tok elleve år, og « Splatoon Raiders gir oss svarene vi har ventet på... men ikke på den måten vi hadde forestilt oss. Det betyr ikke at dette er et dårlig spill, og vi må innrømme at til tross for noen innledende forbehold, har dette spillet virkelig vunnet oss over, selv om vi skulle ønske det var litt mer ambisiøst på enkelte områder.

Selv om Splatoon Raiders, en eksklusiv tittel for Nintendo Switch 2, blir presentert som Splatoons første spill med fokus på en enkeltspillerhistorie, er dette verken den første enkeltspillerkampanjen laget for Splatoon eller et rent enkeltspillerspill, da flerspiller er en del av kjerneopplevelsen. Alle de tre hovedspillene i Splatoon-serien hadde enkeltspillerkampanjer som vokste i omfang, variasjon og kompleksitet, og som bød på en blanding av action, plattformspill (mange sammenlignet det med Super Mario Galaxy) og gåter.

DLC-en til Splatoon 2, Octo-Expansion fra 2018, viste hvordan et fullverdig Splatoon-spill for én spiller kunne se ut, med en massiv kampanje på 80 nivåer, enormt mye gjenspillbarhet, et stort mangfold av spillmekanismer og en sjokkerende krevende vanskelighetsgrad. Splatoon 3s DLC «Side Order», som ble utgitt i 2024, valgte en annen retning og gjorde det om til et roguelite-spill, med mye større vekt på action.

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Splatoon Raiders, selv om det ikke er et roguelite-spill, ligner mye mer på Side Order-DLC-en enn de nivåbaserte kampanjene i hovedspillene eller Octo-Expansion, og setter fokus på actionen, som blir stadig mer kaotisk og hektisk etter hvert som du stiger i nivå. I hovedsak er det co-op-modusen «Salmon Run» fra Splatoon 2 og 3 utvidet til et fullverdig spill. Selv om det ikke er en tittel til full pris for Nintendo: til 49,90 €, £41,99 i digital versjon, er det samme pris som Star Fox og billigere enn de fleste andre «viktige» Nintendo-spill som Donkey Kong Bananza, Yoshi and the Mysterious Book, Pokémon Pokopia, Mario Tennis, Kirby Air Riders eller det kommende Fire Emblem: Fortune’s Weave.

Hovedpersonene er Shiver, Frye og Big Man fra Deep Cut, det populære kunstnertrioen som ble introdusert i Splatoon 3, og som tilfeldigvis også er skattejegere. Du spiller imidlertid som den navnløse mekanikeren, en karakter du kan tilpasse selv, som hjelper dem med å gjenoppbygge deres marinebase med materialene de finner på ekspedisjonene. Målet er å utforske Spirhalite-øyene, som ikke er åpne områder, men en samling lineære nivåer der du møter horder av Salmonider, de fleste av dem av de samme typene som allerede er sett i tidligere spill.

Det er litt utforsking (å finne samleobjekter som ikke er altfor godt gjemt, som skriftruller som utvider historien og bakgrunnshistorien) og litt hopping, surfing eller glidning, men uten noen utfordring, bare for å koble den ene kampseksjonen til den neste. Det meste av tiden vil du bruke på å skyte fiender og samle inn materialer og våpen. Etter hver ekspedisjon vender du tilbake til basen din med materialene du trenger for å oppgradere karakteren din, våpnene og gadgetene dine. Tenk på det som Nintendos versjon av looter-shooter-sjangeren, i stil med Borderlands.

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Det har til og med noe som ligner på karakterklasser i form av «Ink Tank». Det finnes tre typer: Power, Speed og Tactical, og hver av dem bestemmer hvilke typer utstyr du kan utstyre deg med. I begynnelsen føles det ikke som om de utgjør noen stor forskjell, men når du oppgraderer utstyret ditt og kan legge til flere og flere oppgraderinger som øker skade, rekkevidde eller gjenopprettingstid, innser du hvilken enorm forskjell det gjør å ha en god oppsett. Dette er ikke et utfordrende spill, da det tydeligvis er rettet mot en yngre målgruppe enn de fleste andre skytespill på markedet, men hvis du ikke taktisk forbedrer karakteren og gadgetene dine underveis, vil du bli fullstendig utslettet av de sterkere fiendene som dukker opp i senere nivåer.

Selv om vi skulle ønske at spillet var mer ambisiøst når det gjelder nivåtypene, er det i det minste litt variasjon. Noen ligner mer på nivåene i de originale Splatoon-kampanjene, med større områder og litt mer vekt på utforsking og plattformspill; og det finnes også mange skjulte nivåer som fungerer som utfordringer du kun kan løse med en bestemt gadget, hvorav noen føles som minipuslespill (men ikke i samme grad som i Octo-Expansion).

Men til syvende og sist er de desidert morsomste nivåene de som krever at du samler inn nok egg fra beseirede laksefisk på begrenset tid, i likhet med «Salmon Run», noe som tvinger deg til å være i konstant bevegelse og bruke alle våpnene og gadgetene dine på den mest effektive måten.

I senere nivåer (eller de samme nivåene med høyere vanskelighetsgrader som dukker opp senere) kan spillet bli berusende vanedannende, og når skjermen forvandles til en uforståelig blanding av farger og former (helt uten hakking), begynner du å bevege deg instinktivt, forutse fiendenes angrep og føle deg som en ustoppelig drapsmaskin, en blekkgud. Og med de tre ulike «klassene» og ulike kombinasjoner av hjelpemidler (selv om vi skulle ønske det var flere), er det god grunn til å spille de samme nivåene om og om igjen for å prøve ut ulike strategier.

Hvis du elsket «Salmon Run» eller «Side Order»-DLC-en (som også ble like vilt i de senere etappene av tårnet, når du var overmektig med alle oppgraderingene), vil du sannsynligvis elske « Splatoon Raiders. Og akkurat som i «Salmon Runkan du enkelt bli med i flerspillergrupper med venner, bli med i tilfeldige grupper eller be om hjelp når som helst.

Dette er imidlertid ikke helt den definitive Splatoon-opplevelsen for én spiller som vi hadde håpet på. Mye i dette spillet er gjenbrukt (hovedspillmekanikken, alle tilbakevendende karakterer, alle våpentyper, de fleste fiendene og den generelle følelsen av spillet føles som en utvidet versjon av en spillmodus du sannsynligvis allerede har spilt nå). Det som er nytt i miljøene på Spirhalite-øyene, er svært repeterende og blekner i sammenligning med de abstrakte nivådesignene fra «Octo Expansion» eller «Alterna»-basen fra «Splatoon 3».

Spillet er heller ikke særlig langt: det kan ta 8–10 timer å fullføre hvis du underholder deg selv ved å prøve ulike våpenkombinasjoner og finne hemmelige nivåer, og det finnes noe innhold etter at du har fullført spillet, men ikke så omfattende at det holder deg i gang i flere måneder etter at du har fullført spillet. Fremtidige oppdateringer kan endre på dette, men vi tviler på at det er Nintendos intensjon: målet var å tilby en litt annerledes vinkling på Splatoon-universet, en som er morsom og virkelig intens så lenge den varer, men som kanskje ikke er ment å erstatte eller konkurrere med hovedspillet.

Likevel er « Splatoon Raiders veldig morsomt. Spillmekanikken er vanedannende, og det blir morsommere jo vanskeligere det blir og jo sterkere du blir; med svært omfattende tilpasningsmuligheter, fra karakteren, våpnene, utstyret og oppgraderingene som virkelig gir deg følelsen av at valgene dine betyr noe; det ser bra ut og kjører superglatt; og er like morsomt enten du spiller alene eller med venner. Hvis dette var et spill til full pris for Nintendo, ville vi kanskje ha følt det litt annerledes, men slik det er nå, er dette et svært anbefalelsesverdig, om ikke helt uunnværlig, kjøp for alle Splatoon-fans.