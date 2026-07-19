Splatoon Raiders er på bare 13 gigabyte

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Mens spillene bare blir større og større og begynner å nå helt uholdbare størrelser for mange utviklere og utgivere, har vi fortsatt Nintendo i den andre enden av skalaen. Deres spill er ofte betydelig mindre og bedre optimalisert, og nå rapporteres det på Reddit at det kommende « Splatoon Raiders ikke ser ut til å være noe unntak.

Tvert imot viser eShop at spillet bare er på 13,1 gigabyte, noe som er en ganske standard størrelse for mange av dagens indietitler. « Splatoon Raiders , det fjerde spillet i serien (om enn noe av en spin-off), lanseres for Switch 2 den 23. juli og er primært rettet mot enkeltspiller. Det finnes imidlertid også en flerspillermodus med co-op.

Vi kommer selvfølgelig til å anmelde det nærmere utgivelsesdatoen.