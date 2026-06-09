Splatoon Raiders får sin egen Nintendo Direct i juni, nye Joy-Con-farger

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Splatoon Raiders, et kommende Nintendo Switch 2-spill som slippes 23. juli, dukket opp på Nintendo Direct og viste litt ny gameplay fra dette singleplayer-fokuserte actioneventyrspillet, og bekreftet også at en Splatoon 3 Direct finner sted senere denne måneden.

Hvis du vil vite mer om spillet, sjekk innom 30. juni 2026 for en Splatoon Raiders Direct. Mer informasjon vil bli avslørt, men forvent ikke noen store kunngjøringer som Splatoon 4 ennå. Faktisk vil Splatoon 3, som ble utgitt i 2022 og kan spilles på Switch 2 med en gratis oppdatering (ingen Switch 2-versjon for dette spillet), ha en spesiell Splatfest mellom 11. og 13. juli for å feire lanseringen av det nye spillet.

Og hvis du vil vite mer, vil Nintendo Today-appen lansere en serie daglige tegneserier mellom 23. juni og 23. juli, måneden før spillets utgivelse, som handler om spillets historie og karakterene.

Det er ikke alt, for (kun i Japan) lanserer Nintendo en spesialpakke med Nintendo Switch 2 og spillet. Det som kommer overalt er et nytt sett med Joy-Con 2 i nye farger, blå og gul, som også er tilgjengelig fra 23. juli.

Gleder du deg til « Splatoon Raiders » på Switch 2?