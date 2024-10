Splendor (Oppdater)

HQ

Når det gjelder inngangsspill - de titlene som er enkle nok for nye spillere, men som samtidig har nok dybde til å holde veteranene engasjert - er det få som har gjort seg like godt bemerket som Splendor. Splendor ble opprinnelig utgitt i 2014, og har lenge blitt hyllet for sitt elegante spill, sine vakre komponenter og sin evne til å gjøre selv de mest hverdagslige korttrekkings- og motorbyggingsmekanikkene til en tilfredsstillende utfordring. Spol frem til i dag, og Splendor Refresh-utgaven bringer tilbake den klassiske perlebyggingsopplevelsen med noen få oppdaterte justeringer. Men holder det fortsatt glansen? La oss grave oss ned i det.

Hva er nytt i Refresh-utgaven?

Hvis du allerede er kjent med den originale Splendor, lurer du kanskje på hva Refresh-utgaven egentlig bringer til bordet. Svaret er: ikke så mye - i hvert fall ikke rent visuelt. Selve spillet er nesten identisk med originalen, men denne utgaven inneholder noen oppdaterte kortbilder og komponenter av litt bedre kvalitet. Den viktigste endringen er i spillets regelbok, som har blitt strømlinjeformet for å være mer nybegynnervennlig.

Hvis du hadde håpet på en dramatisk overhaling eller utvidelseslignende tillegg, kan du bli skuffet. Men mangelen på gjennomgripende endringer betyr også at spillets kjerneopplevelse fortsatt er intakt og, om noe, mer tilgjengelig enn noensinne.

En rask oversikt over hvordan det spiller

For de som dykker ned i Splendor for første gang, er premisset enkelt. Du spiller som en renessansehandler som prøver å skaffe seg mest mulig prestisje ved å bygge opp en portefølje av edelsteingruver, transportruter og butikker. Alt dette gjøres ved å samle inn edelstener, som brukes til å kjøpe utviklingskort. Disse kortene gir deg ikke bare permanente edelstensbonuser, men også poeng - eller prestisje - på veien mot seier. Den første spilleren som når 15 poeng, utløser sluttspillet, og spilleren med flest poeng til slutt vinner.

Det geniale med Splendor er at det er så enkelt. Rundene går raskt - spillerne tar enten edelstener fra det sentrale forrådet, reserverer et kort for fremtidig kjøp eller kjøper et kort fra bordet med edelstenene sine. Spenningen øker i takt med at spillerne kjemper om de samme kortene og symbolene, og ofte må de endre strategi når viktige deler av motoren deres blir snappet opp av noen andre. Det finnes også en adel-mekanikk, der du får bonuspoeng i form av aristokrater på besøk hvis du oppfyller visse krav. Det er subtilt, strategisk og utrolig tilfredsstillende.

Komponenter og kunst: Et nytt strøk maling

Komponentkvaliteten i Splendor (Refresh) er fortsatt av ypperste klasse. En av de mest iøynefallende funksjonene i originalen var de pokerbrikkeaktige edelstenbrikkene, som er tilfredsstillende heftige å holde og håndtere. Disse er tilbake i Refresh-utgaven og føles like eksklusive som alltid. De er den typen brikker som løfter den taktile opplevelsen av å spille spillet.

Kortene i seg selv har oppdatert kunstverk, noe som er fint, men neppe spillendrende. Den nye kunsten tilbyr litt mer detaljer og fargevariasjon, noe som gir spillet en mer moderne estetikk. Det er en velkommen oppdatering, men ikke noe som vil blåse deg bort, spesielt hvis du ikke har noe imot kunsten i originalversjonen. Det som er viktig er at alt ser rent og visuelt konsistent ut, noe som bidrar til å opprettholde spillets polerte følelse.

Strategi og dybde: Lett å lære, vanskelig å mestre

Splendor har alltid hatt sin appell i at det er lett tilgjengelig, men samtidig strategisk dyptpløyende. Nye spillere kan forstå reglene i løpet av noen minutter, og spillets tempo gjør at de kan føle seg konkurransedyktige fra første stund. Samtidig kan erfarne spillere gruble over valgene de tar når de prøver å bygge den mest effektive edelstensmotoren, samtidig som de holder et øye med motstandernes trekk.

Det som gjør Splendor spesielt engasjerende, er den konstante balansegangen mellom kortsiktig gevinst og langsiktig strategi. Skal du ta de edelstenene du trenger for å kjøpe det kortet nå, eller skal du reservere det og vente på en bedre mulighet? Skal du fokusere på å tiltrekke deg adelsmenn for å få bonuspoeng, eller skal du bare satse på billigere kort som vil hjelpe deg med å kjøpe større kort senere? Avgjørelsene er ikke alltid åpenbare, men det er der moroa kommer inn.

Er oppdateringen verdt det?

Hvis du allerede eier det originale Splendor, er Refresh-utgaven kanskje ikke et must-buy. Kjernespillet forblir uendret, og oppdateringene, selv om de er fine, forbedrer ikke opplevelsen drastisk. Når det er sagt, hvis du er ny i spillet eller har tenkt å legge Splendor til samlingen din, er Refresh-utgaven det perfekte tidspunktet å dykke inn i.

Den smidige mekanikken, de nydelige komponentene og den høye spillbarheten gjør det til et fast innslag på spillkveldene. Det er et spill som fungerer godt med to spillere, men som virkelig briljerer i større grupper på tre eller fire, der konkurransen om ressurser blir mer intens. I tillegg gjør den korte spillelengden (rundt 30 minutter) det til et utmerket alternativ for back-to-back-økter eller for å starte en lengre brettspillkveld.

Avsluttende tanker

Splendor (Refresh) finner ikke opp hjulet på nytt, men det trenger det heller ikke. De små oppdateringene gjør et allerede flott spill enda mer polert, og det er fortsatt et av de beste gateway-spillene på markedet i dag. Hvis du er ute etter et spill som byr på raske svinger, strategisk dybde og tilfredsstillende motorbygging, er Splendor en perle som hører hjemme i spillhyllen din.

Verdict: 9/10 - En klassiker med ny glans

Splendor Refresh-utgaven inneholder kanskje ikke så mye nytt innhold, men den foredler et allerede strålende spill. Hvis du ikke allerede eier det, bør du gjøre det.