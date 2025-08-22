Splinter Cell: Deathwatch får en teaser-trailer, serien starter 14. oktober 2025

HQ

Netflix har gitt oss en første skikkelig titt på den animerte spionasjeserien for voksne Splinter Cell: Deathwatch, som får premiere 14. oktober 2025.

Derek Kolstad er mest kjent fra John Wick, men nå fungerer han som hovedforfatter og utøvende produsent. Guillaume Dousse og Félicien Colmet-Daage står for regien. Liev Schreiber gjør rollen som Sam Fisher, men vi husker nok skuespilleren bedre som Victor Creed (eller Sabretooth) i X-Men Origins: Wolverine.

Teaseren røper ikke så mye, men Sam Fisher er helt klart en eldre fyr, og det "dette oppdraget er personlig".

Sjekk ut den nye teaseren her i Gamereactor.