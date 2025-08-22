nyheter
Splinter Cell: Deathwatch
Splinter Cell: Deathwatch får en teaser-trailer, serien starter 14. oktober 2025
Netflix gir oss en titt på den kommende animerte spionasjeserien for voksne.
HQ
Netflix har gitt oss en første skikkelig titt på den animerte spionasjeserien for voksne Splinter Cell: Deathwatch, som får premiere 14. oktober 2025.
Derek Kolstad er mest kjent fra John Wick, men nå fungerer han som hovedforfatter og utøvende produsent. Guillaume Dousse og Félicien Colmet-Daage står for regien. Liev Schreiber gjør rollen som Sam Fisher, men vi husker nok skuespilleren bedre som Victor Creed (eller Sabretooth) i X-Men Origins: Wolverine.
Teaseren røper ikke så mye, men Sam Fisher er helt klart en eldre fyr, og det "dette oppdraget er personlig".
Sjekk ut den nye teaseren her i Gamereactor.
HQ