Splinter Cell: Deathwatch fornyet for en andre sesong

Det er nå bekreftet at Fisher og vennene kommer tilbake for en andre sesong med herlig spionaction. Ja, Splinter Cell: Deathwatch fortsetter, bare noen dager etter premieren - noe som tyder på stor selvtillit fra Netflix og produsentene. Kunngjøringen kom tidligere i dag da showrunner Derek Kolstad avslørte at produksjonen av en andre sesong allerede er i gang. Det loves et større omfang og enda mer smart, fartsfylt action.

Kolstad sa :

"Vi har en sesong to på vei. Vi har ingen utgivelsesdato ennå. Og siden jeg er ny i animasjonsbransjen, vet jeg hvor lang tid det tar. Men vi er i full gang med forproduksjonen, og alle er veldig spente på hvor vi går videre."

Splinter Cell: Deathwatch strømmes for øyeblikket på Netflix, og hvis du ennå ikke har lest anmeldelsen vår, kan du finne den her.