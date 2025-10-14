Splinter Cell: Pandora Tomorrow endelig tilbake på Steam

Det er ikke lett å være Sam Fisher-fan. Vi har nesten mistet tellingen på hvor mange år som har gått uten et spill, noe som det lenge har gått rykter om. Men akk, vi fortsetter å vente - og kanskje, bare kanskje, kan Netflix-filmatiseringen være starten på et etterlengtet comeback for den rufsete stealth-legenden. Vi kan bare håpe.

HQ

Og det som er enda bedre er det faktum at Pandora Tomorrow, et av seriens mest ikoniske og elskede spill, er tilbake på Steam etter å ha vært utilgjengelig en stund. Så for de av dere som har lyst til å prøve spillet en gang til, eller bare gjenoppleve gamle minner, har dere sjansen nå. Og det kan bli ditt for i underkant av seks euro.

Det er selvfølgelig også en pakke tilgjengelig som inkluderer resten av de tilgjengelige Splinter Cell-spillene for 19 euro - mye for pengene. Dessverre krever de fortsatt en Ubisoft-konto for å spille, og det ser ut til å være noen problemer med den klassiske Spies vs. Mercs-modusen i Pandora Tomorrow - som spillere på Steam hevder ikke er fullt funksjonell. Likevel er det en liten, men meningsfull seier å se denne stealth-klassikeren endelig snike seg tilbake i rampelyset.