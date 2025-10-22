Splinter Cell Remake er på jakt etter sin tredje regissør

HQ

Det er over et tiår siden vi har kunnet spille et Splinter Cell-spill, og selv om vi fikk en retur til serien med Splinter Cell: Deathwatch, skriker fansen fortsatt etter et nytt spill. Dessverre ser det ut til at Splinter Cell Remake fortsatt er langt unna.

En stillingsannonse for en spilldirektørstilling hos Ubisoft Toronto fanget av Tech4Gamers henviste spesifikt til Splinter Cell, med den vellykkede kandidaten som er ansvarlig for "øyeblikk-til-øyeblikk-spill" og skape en "høyt polert, hardcore stealth-opplevelse."

Denne stillingsannonsen ble raskt slettet, men den viser at Ubisoft ønsker å få tak i enda en regissør til Splinter Cell Remake. Spillets første regissør, David Grivel, sluttet i 2022. Erstatningen ser ut til å ha gått ganske nylig, og nå må vi se om alle gode ting er tre for Splinter Cell Remake.