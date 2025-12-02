Splinter Cell Remake har funnet sin tredje spillregissør, som også var den første

HQ

For litt over tre år siden ble det kjent at Ubisoft-veteranen David Grivel hadde forlatt selskapet, noe som ble sett på som et betydelig slag for Splinter Cell Remake ettersom han var spillregissør for prosjektet. Siden den gang har vi egentlig ikke hørt noe mer om tittelen, som ble annonsert for rundt fire år siden.

Men i oktober rapporterte vi at en annen kreativ regissør hadde forlatt prosjektet, og Ubisoft har lett etter en erstatning siden den gang - og nå har de funnet en. Og den personen er ... David Grivel.

Via sin LinkedIn (via GamesRadar) skriver han at han er tilbake hos Ubisoft Toronto etter å ha jobbet med Battlefield 6 det siste året eller så, og sier at Sam Fishers eventyr er viktige for ham:

"I dag er jeg veldig, veldig glad for å kunngjøre at jeg slutter meg til Ubisoft Toronto som Game Director på Splinter Cell Remake!

Et veldig spesielt team og prosjekt for meg ❤️"

Vi vet faktisk ikke når vi får se noe konkret fra stealth-eventyret. Vi kan krysse fingrene for The Game Awards, men med tanke på den tilsynelatende urolige utviklingen er det sannsynligvis ikke noe vi bør holde pusten for.