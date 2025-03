Split Fiction er allerede i ferd med å bli film

HQ

Hypen var enorm i forkant av premieren på Hazelight-tittelen Split Fiction. Da det endelig var tid for lansering, kom det først gjennomgående strålende anmeldelser, etterfulgt av flott Steam-statistikk over antall samtidige spillere, deretter ros fra spillere på sosiale medier og til slutt flere pressemeldinger om imponerende salgsmilepæler.

Nå kommer nok et fint tegn på hvilket mektig popkulturelt fenomen Split Fiction har blitt på rekordtid. Variety melder at produksjonsselskapet Story Kitchen allerede jobber med en filmatisering av spillet.

Før vi blir for begeistret over det, er det verdt å huske at det i 2022 ble annonsert at Hazelights forrige tittel It Takes Two også skulle filmatiseres - men ingenting ser ut til å ha skjedd på tre år, så vi skal nok ikke håpe på å se Split Fiction på det store lerretet de nærmeste årene.

Spillets skaper, Josef Fares, er imidlertid en filmregissør i hjertet, og under de rette omstendighetene kan vi tenke oss at han i det minste vil ha en produserende rolle i et slikt prosjekt for å sikre at alt holdes autentisk.