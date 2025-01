Split Fiction har offisielt gått gull

HQ

Mandag kveld kunne vi nemlig vise dere en ny trailer fra det svært lovende Split Fiction, utviklet av det svenske studioet Hazelight. Videoen bød på en heftig dose gameplay med studioets typiske fokus på co-op, og det var sikkert flere enn oss som plutselig gledet seg enda mer til dette eventyret.

Men... forsinkelser har ødelagt moroa før, og det er en mulighet for det denne gangen også. Eller er det det?

Nei, det virker utelukket, for bare timer etter at traileren ble sluppet, bekreftet studioets grunnlegger og spillets regissør Josef Fares at Split Fiction har "gått gull", noe som betyr at det er ferdig utviklet. Med tanke på at premieren er over en måned unna, skal det noe ekstraordinært til for å utsette den, og det er sannsynlig at tiden som er igjen vil bli brukt til å finpusse ting skikkelig.

6. mars er premieredatoen for PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X.