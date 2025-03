Split Fiction nærmer seg allerede 200 000 samtidige Steam-spillere

HQ

Ingen hadde vel trodd noe annet etter all hypen, de gode vurderingene og det faktum at Hazelights tidligere spill har vært så gode - men vi kan nå kunngjøre at Split Fiction har fått en flott start.

Via SteamDB avsløres det nå at spillet allerede har nådd en topp på 197 434 samtidige Steam-spillere, noe som er ganske spektakulært (ikke alle som eier spillet er online samtidig, selvfølgelig - noe som betyr veldig høyt salg) og helt sikkert et tall som vil vokse ytterligere i løpet av helgen.

Til sammenligning nådde den svært populære forgjengeren It Takes Two en topp på 71 039 samtidige spillere og i underkant av 13 000 på åpningsdagen, noe Split Fiction har slått flere ganger. Vi kan nok regne med at det vil gjøre det utrolig bra på både PlayStation og Xbox også (og ikke glem at alle som har EA Access eller Game Pass Ultimate også har en fin rabatt på alle EA-spill, noe som selvfølgelig inkluderer dette).

Det virker sannsynlig at det vil bli sluppet litt velfortjent salgsskryt neste uke når det avsløres hvor godt det faktisk presterte. Hvis du vil vite mer om Split Fiction, har vi en anmeldelse for deg, og vi har også en praktisk guide for å komme i gang på kort tid.