Split Fiction selger over en million eksemplarer på bare to dager

Det var tydelig at Split Fiction var etterlengtet allerede før lanseringen, og som vi kunne fortelle i vår anmeldelse, var det en god grunn til dette. Nå bekrefter den svenske utvikleren Hazelight at spillet har blitt en kjempesuksess. På bare to dager har det blitt solgt over en million eksemplarer, noe som gjør det til en av de raskest selgende titlene i sin kategori.

Via Bluesky takker Hazelight spillerne for deres støtte, og er strålende fornøyd med mottakelsen. Med en så sterk start ser fremtiden lys ut for Split Fiction, og det blir spennende å se hvor langt det kan gå når det gjelder salg.

Studioets forrige tittel, It Takes Two, ble utgitt i 2021 og har til sammenligning solgt i over 23 millioner eksemplarer. Hva tror du, vil Split Fiction kunne slå det?

