Split Fiction støtter spilldeling mellom formater

HQ

Vi visste allerede at Hazelights kommende Split Fiction, akkurat som studioets forrige spill It Takes Two, kan spilles online med en venn selv om bare en av dere eier tittelen. Nå er det blitt avklart via Instagram at dette konseptet ikke bare er tilbake i Split Fiction (noe vi visste før), men har blitt ytterligere forbedret.

Tilbudet gjelder også for crossplay. Alle som eier spillet til Xbox kan spille med noen som har en PC eller PlayStation 5, men som ikke eier tittelen.

Vi kan bare håpe at flere utviklere vil følge dette konseptet. Split Fiction slippes 6. mars - og nå gleder vi oss enda mer.