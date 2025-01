Split Fiction vises i en ny trailer mandag kveld

HQ

Det er bare litt over en måned siden Josef Fares og hans studio Hazelight først viste frem sitt nye samarbeidseventyr Split Fiction. Vi vet altså ikke så mye om hva Fares og gjengen har kokt sammen denne gangen, annet enn at det nok en gang er tredjepersons co-op på delt skjerm, og at spillet sentrerer seg rundt skjæringspunktet mellom sci-fi og fantasy. Lanseringsdatoen 6. mars nærmer seg med stormskritt, og førstkommende mandag får vi endelig muligheten til å se en mer detaljert forhåndsvisning av hva diagonal co-op kan innebære. Utgiveren EA har lagt ut en video på Youtube med nedtelling til kl. 18:00 på mandag kalt Split Fiction | Official Co-op Gameplay Trailer , så hvis du vanligvis har vanskelig for å komme deg tilbake på jobb etter helgen, kan denne forhåpentligvis muntre deg opp på kvelden.

Er du spent på dette nye spillet?