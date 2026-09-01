Splitgate: Arena Reloaded og Empulse legger ned

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1047 Games, utvikleren bak Splitgate, oppfølgeren Splitgate: Arena Reloaded og det nylig utgitte Titanfall-lignende skytespillet Empulse, kunngjør at de trekker seg ut av live-service-spill. Både Empulse og det nye Splitgate vil bli lagt ned, i hvert fall når det gjelder dedikerte servere.

Du vil fortsatt kunne arrangere peer-to-peer-spill på private servere, men matchmaking og dedikerte servere vil bli lagt ned fra torsdag 3. september. Empulse får også en lavere pris og et nytt kart, men det er den siste oppdateringen spillet vil få. Det er ikke nevnt noe om refusjon for de som betalte full pris ved lanseringen, ifølge oppdateringen fra 1047 Games på Steam.

Som du kanskje har gjettet ut fra Splitgate: Arena Reloaded og Empulses synkende spillerantall, tjener ingen av spillene nok penger til å opprettholde dedikerte servere. Det ser ut til at disse to svakhetene er de siste spikrene i kisten til 1047s live-tjenester. «Etter ti år med fokus på live-service-skytespill endrer vi nå retning», skriver utvikleren. «Det vi lager neste gang, kan se veldig annerledes ut enn det folk forventer av 1047 Games, men det som ikke har endret seg, er grunnen til at vi er her: vi elsker å lage spill.»

Vi vet fortsatt ikke hva som kommer videre, men med tanke på hvor raskt 1047 Games skifter fra ett prosjekt til et annet, tviler vi på at vi må vente lenge før vi får se hva de har på lager.