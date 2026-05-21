Splitgate-utvikler avslører nytt fartsfylt bevegelsesskytespill Empulse

Sagaen om Splitgate-utviklerne 1047 Games fortsetter, ettersom de offisielt har avslørt sitt nye spill Empulse. Etter rykter om at studioet jobber med en åndelig etterfølger til Titanfall, viser Empulse seg som et bevegelsesbasert skytespill, som utnytter fartsfylt kamp og en flott bruk av vertikalitet.

"Empulse er et kommende fartsfylt 6v6-bevegelsesskytespill. Wallrun, grapple, Holojump, pilot mechs og P.A.I.N.T. deg gjennom Freeholds vertikale gater. Outmove your opponent or get outgunned," står det å lese i spillets synopsis på Steam. Det høres ganske mye ut som Splitgate, bare uten portaler. 1047 Games gjør i det minste det de kan, men det blir interessant å se om dette skytespillet kan skille seg ut blant de andre, i tillegg til mengden av live-service-spill som prøver å konkurrere om vår oppmerksomhet i disse dager.

Vi forventer mer av en offisiell avsløring for Empulse en gang snart, muligens om rundt to uker for Summer Game Fest. Det føles som om det bare var i går 1047 Games CEO tok scenen på SGF med en "Make FPS Great Again" -hatt og satte internett i brann. Rett før Splitgate 2 eller Arena Reloaded hvis du har lyst, klarte ikke å trekke den samme hypen som det originale spillet fikk.