Splitgate-utviklere jobber med en åndelig Titanfall-etterfølger

1047 Games, utviklerne av Splitgate og Splitgate: Arena Reloaded, jobber med et annet skytespill. Dette spillet, håper utvikleren, vil være beslektet med Titanfall og Call of Duty: Black Ops 3, og være et skytespill som er avhengig av rask bevegelse, og holder spilleren engasjert gjennom fartsfylt, tredimensjonal kamp.

I en video fanget av Insider Gaming sa 1047 Games 'administrerende direktør Ian Proulx at et nytt prosjekt er under utvikling, og blir laget mens arbeidet fortsetter med å forbedre og utvikle den siste Splitgate-innsatsen. Hvis du er interessert, kan du registrere deg for å være en del av playtests her.

Splitgate er en utrolig fascinerende spillhistorie. Spillet ble lansert i 2019 og ble en umiddelbar suksess. Det kombinerte gammeldags Halo-skyting med en Portal-inspirert mekanikk som ga spillerne noe virkelig nytt. Så begynte interessen å avta, men 1047 Games lot seg ikke beseire. De takket nei til et stort tilbud fra Epic Games, og gikk ut for å lage oppfølgeren Splitgate. Men da det ble utgitt i fjor, klarte det ikke å tromme opp spenningen fra originalen.

Vi har siden sett Splitgates oppfølger gå tilbake til betatesting, relansert som Splitgate: Arena Reloaded, og fortsatt sliter spillet med å beholde spillere. En ny start med et nytt skytespill kan være den dosen adrenalin denne utvikleren trenger, men det kan ha kommet for sent.