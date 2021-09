Splitgate-utvikler sier at spillet er "25% ferdig"

HQ

Splitgate er den neste store kulthiten, og nå velter det hele tiden tusenvis av nye spillere inn for å prøve den merkelige kombinasjonen av Halo og Portal. 1047 Games har dessuten hatt mye vekst som resultat, og de fastholder at de er langt fra ferdige med spillet.

I et intervju med TechCrunch sier CEO Ian Proloux at de faktisk er omtrent 25% ferdige med utviklingen av spillet.

"The scope of what we can do is now through the roof. There's so much we couldn't think about because we were a tiny team with a tiny budget, but now everything is on the table. We're focusing on the long term — I look at the game as being 25% done."

De har med andre ord store ambisjoner, det er helt sikkert.