Spoilerfrie tips og triks for Marvel's Spider-Man 2

HQ

Alex og Undertegnede liker Marvel's Spider-Man 2 veldig godt, så du har mye å glede deg til når Insomniacs PlayStation 5-eksklusive spill endelig lanseres i morgen. Spider-Man fra 2018 fikk mye skryt for sine tilgjengelighetsmuligheter og for at det generelt var enkelt å plukke opp og spille for stort sett alle. Denne oppfølgeren fortsetter i samme spor, men jeg vet at mange likevel liker å ha en guide i hånden som kan gjøre de første timene og jakten på platinumtroféet enklere, så her er mine fem viktige spoilerfrie tips og triks etter å ha spilt i 30 timer og fått alle trofeene.

HQ

Fokuser på hovedoppdragene i starten

Dette ser ut til å være en klassiker i mange open world-spill for tiden. Marvel's Spider-Man 2 er fylt med sideoppdrag og aktiviteter, og jeg er av typen som liker å gjøre disse før jeg fortsetter historien. Det gjør det hele litt mer utfordrende, ettersom noen av spillets mest kraftfulle og nyttige evner er låst bak historieprogresjonen. Mitt råd er å fokusere på historieoppdragene, i hvert fall til du får Peters symbiotkrefter, for mange av disse er ekstremt nyttige å ha i de kampfokuserte sideoppdragene og kampene generelt.

Bruk dingsene og evnene dine

Apropos kamper, ikke glem å bruke evnene og dingsene dine. Jeg spilte på Spectacular (den høyeste tilgjengelige vanskelighetsgraden i første gjennomspilling) og innså raskt hvor mye enklere og mer overkommelig det er å møte fiender når du bruker mer enn knyttnever og føtter. Du trenger ikke engang å bli for fancy. Det er bare å bruke nettskytterne til å enten stoppe fiender eller til og med slå dem ut ved å skyte dem inn i overflaten.

Dette er en annonse:

De spesielle evnene og dingsene tar imidlertid dette til et helt annet nivå. Hver av dem passer best til forskjellige miljøer og mengder av fiender. Enten du bruker den oppgraderte Web Grabber i et smug for å gjøre stor skade ved å trekke sammen en haug med fiender og gjenstander rundt deg, eller Miles' Chain Lightning for å gi deg selv litt pusterom ved å lamme og skyte bort fiender.

Jeg anbefaler heller ikke å bruke alt på én gang. Prøv å dele dem opp mellom kombinasjonene dine. Dette vil skape en bedre flyt, noe som gjør det mye lettere å opprettholde oversikt og få 100+ kombinasjoner. Spesielt hvis du også låser opp ferdigheten Combo Resupply, som har en sjanse til å gi deg gratis bruk av en hvilken som helst gadget på slutten av en 4+ kombo.

Kjemp i luften

Dette er en selvfølge for de av dere som har spilt de to første spillene. Å få fiender i luften gjør kampene mye enklere. Ikke bare er du utenfor rekkevidde for alle som ikke har våpen, men de fleste fiender kan heller ikke kontre når de er i luften. Prikken over i-en er at noen av ferdighetene øker skaden du gjør når du er i luften, så det faktum at du også har langt flere angrepsalternativer er bare prikken over i-en.

Dette er en annonse:

Sniking er ofte et alternativ

Hvis du fortsatt har problemer, må du ikke glemme at sniking som regel er et alternativ. Mange oppdrag kan gjennomføres uten å slåss mot noen. Fiendene i Marvel's Spider-Man 2 er veldig dumme, så de er lette å manipulere. Vaktrutene deres er også ofte lette å utnytte. Kombinerer du disse to, kan du enkelt henge en haug med fiender i nettet ditt. Ikke vær redd for at de skal bli lagt merke til, for det virker som om 9 av 10 skurker har vondt i nakken og ikke kan se opp. Tilgang til såkalte web-lines som lar deg lage din egen vei over hodene deres, dobbelt-takedowns og til og med Miles' usynlighet gjør dette til en lek - selv om det bare er for å tynne ut flokken litt.

Det er ikke noe galt i å bruke tilgjengelighetsalternativene

Selv om jeg ikke brukte noen av dem, er det ingen tvil om at Marvel's Spider-Man 2 sine tilgjengelighetsinnstillinger gjør det mulig for enda flere å spille dette knallgode spillet. Insomniac har tatt med seg alle innstillingene fra originalen og Ratchet & Clank: Rift Apart, i tillegg til å legge til noen nye. Det betyr at du kan justere spillets generelle hastighet, unnvikelses- og pareringstidspunkt, automatisk sikte, automatisk fullføring av QTE-sekvenser, helbredelse, svingassistanse og mye mer som gjør at du kan tilpasse opplevelsen akkurat slik du ønsker og trenger.

Dette er bare noen av mine tips og triks, så ikke nøl med å spørre meg om noe i kommentarfeltet, via private meldinger eller e-post.