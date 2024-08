Spøk til side: En podcaster og en rabbiner går inn på en fest i Netflix' kommende Nobody Wants This

Vi kjenner alle til den ikoniske vitsens set-up, der to uvanlige stereotyper møtes på et nøytralt sted. En irsk mann, en kirurg og en advokat går inn på en pub... Netflix stiller denne gangen spørsmålet om hva som skjer hvis en podkasteren og en rabbiner går inn på en fest.

Dette skjer i den kommende komediefilmen Nobody Wants This, en film med Kristin Bell i hovedrollen som podkasteren og Adam Brody som rabbineren. Det er faktisk en romantisk komedie, der de to snart oppdager at de har en viss forbindelse, og deretter utforsker hvordan de fortsetter å leve livene sine og lene seg på hverandre.

Synopsis i sin helhet legger til: "En agnostisk podkastvert og en ukonvensjonell rabbi på vei tilbake går inn på en fest. Når de går ut - sammen - kan det usannsynlige paret, Joanne (Kristen Bell) og Noah (Adam Brody), fortelle at det er noe mellom dem. Men det er også noe potensielt mellom dem, med deres ulike syn på livet, alle de moderne hindringene for kjærligheten og deres til tider velmenende, til tider saboterende familier - inkludert søsteren Morgan (Justine Lupe) og broren Sasha (Timothy Simons)."

Nobody Wants This er regissert av Erin Foster og kommer på Netflix 26. september. Du kan se traileren for filmen nedenfor.