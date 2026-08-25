Spøkelser hjemsøker Hawkins i « Stranger Things: Tales from '85 sesong 2

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Det har bare gått noen måneder siden « Stranger Things: Tales from '85 hadde premiere, men den animerte serien er allerede tilbake med nye episoder. Denne gangen står Hawkins overfor en større trussel enn noensinne, da spøkelsesaktige monstre kommer fra Upside Down. Ting som ikke engang kan bekjempes av Elevens krefter.

En merkelig blomst setter i gang eventyrene våre i « Stranger Things: Tales from '85 sesong 2. Den ser ut til å gi skapninger fra «Upside Down» spøkelsesaktige evner. De kan fly gjennom vegger og er immune mot mange angrep, inkludert Elevens telekinese. I hvert fall er det slik gjennom det meste av traileren.

Det er egentlig ikke noen spoiler å si at mot slutten av traileren banker gjengen på det som ser ut som superkraftige demogorgoner med golfkøller, balltrær og andre våpen de finner rundt om i huset. Det ser uansett ut til at vi kan se frem til nok et actionfylt prequel-eventyr, et som merkelig nok ikke nevnes i det hele tatt i hovedserien.

«Stranger Things: Tales from '85 er tilbake med sesong 2 den 17. september.