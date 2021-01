SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated passerer 1 million solgte eksemplarer

Du ser på Annonser

Det har blitt bekreftet at SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated har solgt mer enn 1 million eksemplarer siden lanseringen i juni i fjor.

Denne milepælen ble bekreftet av THQ Nordics CEO, Klemens Kreuzer, som sa følgende til GamesIndustry.biz: "It was a fantastic success for us, with sales of more than one million units -- and I wouldn't be surprised if it reached two million one day."

Målet på to millioner eksemplarer en dag er absolutt ikke urealistisk da spillet også lanseres på mobil senere denne måneden.