SpongeBob SquarePants, eller rett og slett Svampebob Firkant her til lands, er en ganske elsket karakter, både av voksne og barn. Det kan derfor godt hende at SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake kan være et utmerket samarbeidsspill mellom generasjoner.

Om ikke annet slippes det 31. januar til PC, Switch, Xbox og PlayStation 5, og du kan se den nyeste traileren nedenfor.

Den fokuserer på å introdusere oss for spillets karakterer, som mange av dere sikkert kjenner ganske godt fra før.