Jeg vil ikke lyve, da jeg først fikk øye på SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game, antok jeg fullt ut at det var en plattformspiller i likhet med det vi har sett bli populært igjen i det siste med flotte utflukter som SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake og SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated. Jeg kunne ikke ha tatt mer feil. Etter bare 15 minutter med PHL Collectives tittel er det veldig, veldig tydelig at denne innsatsen med den elskelige sjøstjernen ved roret ligner mer på Goat Simulator enn noe annet, men la meg forklare hvorfor.

Det er i utgangspunktet ikke noe poeng med dette spillet. Det høres kanskje ut som en stor ulempe, men det er det faktisk ikke. Selv om jeg innrømmer at mangelen på en sentral fortelling eller drivkraft i historien gjør at du mangler en retning å følge og kan miste interessen ettersom spillet handler mer om å lage dine egne eventyr, er det fortsatt mye å gjøre rundt Bikini Bottom i dette spillet. På samme måte som i Goat Simulator gir fysikkmotoren i dette prosjektet deg mulighet til å ha det gøy på måter du vanligvis ikke kunne tenke deg.

Målet er å vandre rundt i en liten åpen verden på Bikini Bottom mens du møter kjente figurer (med stemmer fra hovedrolleinnehaverne) og fullfører tåpelige oppdrag for dem, i tillegg til å jakte på samleobjekter og generelt skape kaos ved å presse fysikkmotoren til det ytterste. Du kan møte Squidward og slå ham i en rekke kunstneriske utfordringer eller konkurrere i kart-lignende løp som en del av Mrs. Puffs kjøreskole, du kan besøke Krusty Krab, Glove World, og Fast Food Coliseum, du kan plukke opp stort sett hva som helst for å slenge det rundt, du kan samhandle med gjenstander for å få skjulte effekter, spise mat for å gi Patricks rap superkrefter, delta i tonnevis av unike og morsomme minispill, og fullføre nok utfordringer og bragder til å låse opp en rekke minneverdige og nostalgiske kostymer. Poenget er at dette ikke er et spill som The Cosmic Shake, der briljant plattformspill står i sentrum. Nei, The Patrick Star Game er latterlig og tåpelig, og er en kompetent og on-topic SvampeBob-variant av Goat Simulator -formelen.

Men her er tingen, selv om kjernepremisset for Goat Simulator i Bikini Bottom er spikret til punkt og prikke, kan du ikke unngå å føle at det er noe som mangler her, et ekstra element som gir selve verdenen den ekstra dosen personlighet for å endre den fra et medium for kaos til en hovedkarakter i seg selv, på samme måte som alle store åpne verdener gjør det. Fysikkmotoren og systemene i hjertet av denne opplevelsen er bemerkelsesverdig stramme og befriende for en opplevelse som er skreddersydd for yngre mennesker, men etter et par timer med vandring rundt uten å gjøre noe av substans, begynner sjarmen å forsvinne, og du begynner å ønske deg noe mer betydningsfullt å fordøye.

Det skal imidlertid sies at dette kommer fra en voksen person som ser videospill i et helt annet lys enn en ungdom. Når alt kommer til alt, er The Patrick Star Game ganske mye Grand Theft Auto for barn, ettersom det PHL Collective har utviklet er en åpen lekeplass der den eneste grensen egentlig er fantasien din.

Med det i bakhodet er det vanskelig å kritisere dette herlige, enkle og lett å elske eventyret, der Svampebobs berømte humor aldri går glipp av noe (blant annet ved å tilby tematisk treffende innlastingsskjermer), der Bikini Bottom føles mer autentisk enn vi noen gang har sett før i et videospill, der det teknisk sett faktisk går veldig bra til å være et kaotisk, fysikkbasert mareritt som dette, og der det grafisk og visuelt er mye å feire og la seg imponere av. Hvis du er på utkikk etter en morsom måte å underholde ungene på i den litt roligere ferietiden, kan dette være noe av det beste som finnes i 2024.