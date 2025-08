SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide lanseres i november

Som en del av THQ Nordic Showcase har utvikleren Purple Lamp avslørt at de har gjort akkurat det fansen ønsket at de skulle gjøre, nemlig å lage et nytt plattformspill i 3D SpongeBob SquarePants.

I utstillingsvinduet har vi nettopp blitt introdusert til SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide nok en gang, et eventyr som ser den elskelige undervannsfiguren fanget mellom en feide som setter King Neptune og The Flying Dutchman i strid. De to titanene, som spillet kaller dem, skaper kaos, og Svampebob tar på seg å lære de to en lekse, mens Patrick blir med på reisen som en spillbar partner, og de to bytter roller som spøkelsesaktige følgesvenner.

Selve spillopplevelsen er svært lik de fantastiske plattformspillene som Purple Lamp er kjent for, med en rekke intrikate nivåer, gåter, miljømessige farer og evner som skal mestres og overvinnes. Alt dette og mer til blir presentert i annonseringstraileren, der til og med David Hasselhoff dukker opp og synger en herlig shanty for fansen.

Det spennende med denne avsløringen er at Titans of the Tide faktisk er ganske nær lansering. Det kommer til nåværende generasjonssystemer (PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2) 18. november, og for alle som forhåndsbestiller fra i dag, kan du få en rekke ekstrautstyr som inkluderer et nakenantrekk for Patrick og et antrekk for SvampeBob der rumpa hans stikker ut.

Utover dette vil spillet også lanseres som enten en standardversjon eller den mer premium Ghostly Edition som inkluderer følgende :



Basisspill



Stålbok



Natural Costume Pack (de nakne skinnene)



Nøkkelring med gyllen spatel



5 lentikulære kort



Den flygende hollenderens påsydde lapp



Tidal sesongpass



Se annonseringstraileren og noen bilder av Titans of the Tide nedenfor.