"Sportens stemme" i Spania dør 74 år gammel: Hans "Gol de Señor" i en 12-1-kamp ble et kulturelt ikon

HQ

"Goool de Señor!". For alle spanjoler i en viss alder er disse ordene for alltid innprentet i minnet, med stemmen til José Ángel de la Casa, spansk journalist som kommenterte over 300 fotballkamper for det spanske landslaget siden 1979 til 2007 i spansk nasjonal TV. "Sportens stemme", som RFEF (Det kongelige spanske fotballforbundet) beskrev ham, er død i en alder av 74 år på grunn av lungebetennelse, etter flere år med Parkinson.

De la Casa vil for alltid bli assosiert med sine referater fra det spanske landslagets kamper, men også fra andre idretter som ble vist på TVE, som seks olympiske leker (fra 1984 til 2004). Den kampen han er mest kjent for å ha fortalt om, var nok Spanias 12-1-seier over Malta 21. desember 1983 i EM-kvalifiseringen. Spania måtte vinne med 11 måls margin for å kvalifisere seg til EM neste sommer... og mirakelet skjedde.

Naturligvis var det ingen som forventet at en slik bragd kunne oppnås. Resultatet var et øyeblikk av eufori for landet og et vendepunkt i den offentlige oppfatningen av det spanske landslaget, som fra da av fikk mye større støtte, og som gikk videre til finalen i Europacupen i 1984 (tapte 2-0 mot Frankrike). Større resultater skulle det fortsatt ta noen tiår å oppnå, frem til EM i 2008 og VM i 2010, men den kampen var uforglemmelig i et land som var lidenskapelig opptatt av fotball.

José Ángel de la Casa var kommentator for kampen, og entusiasmen i stemmen hans når han forteller om flere og flere mål, og avslutter med et skrik når han forteller om 12-1, scoret av Juan Señor i det 84. minutt, har blitt et kulturelt ikon i spansk idrettshistorie.