Sports Interactive bekrefter at Football Manager 26 blir det neste spillet i serien

Med tanke på de mange årene med ganske anstendige simulerte sportsopplevelser som har preget serien tidligere, var det få som hadde forventet at Football Manager 2025s livssyklus skulle rakne på den måten den gjorde. Spillet ble møtt med problemer under utviklingen, noe som til slutt førte til at Sports Interactive og utgiveren Sega utsatte spillet, før det til slutt bare ble kansellert helt. Skulle dette være et tegn på hva fremtiden bringer for serien? Åpenbart ikke.

Vi har nettopp blitt introdusert til Football Manager 26. Vi får ikke vite så mye annet enn at dette spillet kommer for øyeblikket, noe som betyr at vi ikke vet en fast utgivelsesdato eller et vindu, eller til og med hvilke plattformer det vil lande på (selv om PC, PS5, Xbox Series X / S, en Switch og sannsynligvis mobil er en anstendig gjetning).

Det vi vet er at dette spillet blir det neste kapittelet i serien, og at det vil "ta spillerne med på en reise for å definere sin fotballskjebne med vår mest oppslukende og visuelt rike Football Manager-opplevelse noensinne."

For å legge til dette, forklarer Sports Interactive: "Potensialet for historiefortelling er redefinert ved å ta spillerne nærmere hjertet av det vakre spillet.

"En tidlig smakebit av den forhøyede Match Day-opplevelsen gjennom den offisielle Premier League-lisensen gir bare en forsmak på hva vi kan forvente etter overgangen til Unity-motoren."

Du kan se denne spillsnutten nedenfor i kunngjøringstraileren, med ytterligere informasjon og oppdateringer som skal være "kommer snart".