Jeg var så uendelig spent på Golf Story da det kom. "RPG-ifiseringen" av ulike spillsjangre er noe som generelt, både da og nå, har passet meg ganske bra, og det med å vedlikeholde systemer, administrere utstyr og level tror jeg ofte bidrar til min innlevelse, og å se et bedårende pikselert golfeventyr med RPG-mekanikk komme til live? Ja, det var nesten for godt til å være sant.

Jeg endte imidlertid opp med å være ganske lunken mot det til slutt, dessverre, og måtte innrømme etter rundt 20 timers spilletid at det rett og slett må mer til for å gjøre en slik opplevelse interessant.

Så hva har utvikler Sidebar Games gjort? Jo, de har utvidet, og presenterer oss nå for "Sports Story", en spillopplevelse der vi opprettholder den samme "arkadesport men RPG"-ideen, men hvor det er flere sporter, som skulle mer mekanisk og strukturell allsidighet.

Så har det lyktes? Vel, la oss kanskje først ønske den nye øya dedikert til sportsaktiviteter velkommen. Her er karakteren din fra forrige spill på ferie med treneren og to kolleger, og det er ingen videre motivasjon enn at de vil se hva denne "sportsøya" kan by på. Sidebar klarer fortsatt å skrive utmerket satirisk dialog, og på et mer øyeblikksbasert plan er det den ene skarpe linjen etter den andre, hvor det ene smarte oppsettet avløser det andre. Problemet er at spillet har så mye krutt i baken at det egentlig aldri fører til noe konkret. I løpet av de første 10 minuttene av spillet møter du pirater, gjengmedlemmer og birøktere. Den ene ideen hekter seg løst på den andre uten å danne en sammenhengende historie.

Det er ikke en eneste minneverdig karakter i Sports Story. Noen kan argumentere med at i et arkadesportsspill med RPG-struktur er det ikke så avgjørende, men dette er jo faktisk et RPG, så en eller annen form for narrativ struktur er derfor kritisk. Det er spesielt uheldig fordi Sidebar helt klart er så flinke til å skrive enkeltutvekslinger, så hvorfor gjør de aldri noe mer ut av det?

På den annen side oser det hele av sjarm. Sammenliknet med Golf Story har Sports Story fått en grafisk overhaling, og den Earthbound-inspirerte estetikken har derfor lettere for å skinne igjennom. Alt i alt er dette et spill som både ser bra ut og låter bra.

Som beskrevet ovenfor er det denne gangen flere mekanikker å leke med. Ikke bare er det nå utvidet med flere idretter, for eksempel tennis og fotball, men det er også et hav av minispill, for eksempel BMX-sykling på en hinderløype, og til og med dungeons. Spillets gameplay-loop er så proppfull at spillet knapt kan trekke pusten til tider. I starten blir du introdusert for volleyball og rekker så vidt å spille et sett før du kastes videre til neste ting - så går det mange timer før du spiller volleyball igjen.

Det er en slags oververden her hvor man beveger seg mellom forskjellige små åpne verdener, men det gir ikke spillet den nødvendige strukturen. Ofte føler du at du vandrer rastløst og lengter etter noe litt mer strømlinjeformet, og ved å bare tilføye, tilføye og atter tilføye, føles Sports Story til tider ganske ufokusert.

Dette betyr ikke at spillet ikke har sjarm, og det fungerer godt i isolerte situasjoner. Å spille golf er underholdende, å spille tennis er underholdende, men nettopp fordi det spenner så bredt er ikke alt like polert. Det BMX-minispillet jeg nevnte tidligere? Ja, det er bare ikke gøy. Ikke alle idretter er like polerte, nei, men de fungerer alle på et mer sentralt nivå. Problemet er at nettopp fordi spillet nekter å fokusere og effektivisere, føles det aldri som om det er en tilsiktet progresjon mellom dem der du vokser, blir bedre og ser hvor du kom fra og hvor du skal.

Sports Story er ikke dårlig, men det gjør så fort den typiske feilen å stole for mye på et grunnlag som egentlig ikke holder stand lenger. Flere idretter og innholdstyper gir mer fleksibilitet og allsidighet, ja, men det gjør også at spillet distraherer seg selv, og deg, hele tiden, og uten et narrativt fotfeste koker det hele sammen til en litt kjedelig suppe. Misforstå meg rett, for spillet er verken ødelagt, uambisiøst eller dårlig. Volleyball, tennis, golf, dialog, grafikk, lydspor - alle brikkene er her. De er bare dårlig lagt opp.