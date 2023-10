Spotify forventes å lansere et nytt "Supremium"-nivå

HQ

En ny rapport i The Independent hevder at Spotify forbereder seg på å lansere et nytt "Superemium"-nivå. Dette nye nivået skal angivelig koste 19,99 dollar (16,33 pund) i måneden og vil inneholde en rekke tilleggsfunksjoner.

Blant disse funksjonene er AI-verktøy for generering av spillelister, lydboklytting og avanserte verktøy for miksing av spillelister som gjør det mulig å velge sanger basert på kriterier som tempo og følelse. Det skal også være mulig å lytte til tapsfri lyd, en funksjon som Apple Music for øyeblikket tilbyr gratis.

Det er uklart når dette nye nivået blir tilgjengelig for brukerne, og om det vil ha noen innvirkning på inntektene til artistene, men vi skal sørge for å holde deg informert så snart nyheten blir kjent.