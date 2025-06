Spotify ilagt en bot på 4,4 millioner pund i Sverige

HQ

Det var et hardt slag for Spotify da lagmannsretten i Stockholm bekreftet at selskapet må betale 58 millioner svenske kroner i bot for mangelfull håndtering av personopplysninger. Dette ble avdekket i 2023 etter at den svenske Integritetsskyddsmyndigheten hadde gransket selskapets håndtering av personopplysninger, særlig hvordan det oppfyller brukernes rett til å vite hvilke opplysninger som samles inn om dem - en av hjørnesteinene i personvernforordningen.

Den gang ble det konstatert brudd på GDPR-kravene, og Spotify ble ilagt en bot på 58 millioner svenske kroner, som det var forventet at selskapet skulle betale. Selskapet valgte å anke, men det har ikke hjulpet. Spotify har mulighet til å anke til Högsta förvaltningsdomstolen - men den tar bare opp saker som anses å ha prejudikatsvirkning. Så sjansene er små.

I det store bildet er 58 millioner svenske kroner egentlig ikke så mye for Spotify. Men slike unødvendige utgifter svir selvsagt likevel.