Spotify jobber med AI-verktøy sammen med store plateselskaper

Spotify samarbeider med noen av verdens største plateselskaper for å utvikle nye GenAI-verktøy som tilsynelatende skal tjene artistene, mens slike verktøy tidligere bare har blitt brukt til å imitere og konkurrere med dem.

Iet nytt innlegg på Spotifys nettsted står det atSpotify forsøker å støtte artister sammen med Sony Music Group, Universal Music Group, Warner Music Group, Merlin og Believe for å utvikle nye AI-produkter. Strømmeplattformen er ikke helt klar på hva disse verktøyene og produktene er, men selv om Spotify hevder at de vil hjelpe artister, er alt som har med AI og musikk å gjøre, noe som gjør låtskrivere, sangere og artister nervøse.

Spotify presiserer at de forstår at opphavsrett er viktig, og at de bygger sine nye AI-produkter med fire nøkkelprinsipper i tankene. Disse er: partnerskap med plateselskaper, distributører og produsenter, valgfrihet når det gjelder deltakelse, rettferdig kompensasjon og nye inntekter, og kontakt mellom artister og fans.

Dette hjelper oss selvfølgelig ikke med å se for oss hva Spotify har i tankene for fremtidens AI på plattformen, men det finner vi sannsynligvis først ut når vi vet hva disse verktøyene faktisk er.

