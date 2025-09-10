Spotify lanserer endelig tapsfri lyd uten å ta ekstra betalt

HQ

Etter mange år med spekulasjoner og utsatte løfter lanserer Spotify endelig lossless for massene uten å ta ekstra betalt. Ryktene om et potensielt Hi-Fi-nivå begynte å svirre allerede for åtte år siden, men selskapet har gang på gang utsatt lanseringen. For fire år siden lovet Spotify til og med at lossless skulle komme "senere det året", men ingenting skjedde. Så sent som i fjor sa selskapet at det var "nesten klart", så da nye rykter begynte å spre seg tidligere i år, ble de møtt med mye skepsis.

Derfor føles det nesten surrealistisk at det endelig er en realitet - eller nesten, i hvert fall. Alle Premium-abonnenter i 50 land vil få tilgang til lossless i løpet av de neste to månedene, og vi starter med regioner som Sverige, USA, Storbritannia, Tyskland og Japan. Brukerne vil motta et varsel i appen når utrullingen når dem, og kan aktivere lossless under "mediekvalitet" i innstillingene. Når du lytter i lossless, vil det også vises en tydelig indikator i Spilles nå-linjen.

Det finnes imidlertid noen begrensninger. Spotifys lossless er begrenset til 24-bit/44,1 kHz FLAC, noe som føles litt underveldende når konkurrenter som Apple Music og Tidal tilbyr opp til 24-bit/192 kHz. For de fleste vanlige lyttere vil dette sannsynligvis ikke ha så mye å si, men det åpner for at Spotify senere kan introdusere et slags "deluxe"-nivå for de som er villige til å betale mer for høyere kvalitet.

Likevel, bedre enn ingenting, ikke sant?