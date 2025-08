Spotify øker prisene igjen

HQ

For tredje gang på litt under fire år øker musikkstrømmegiganten Spotify abonnementsprisene sine, noe som etter eget utsagn skyldes at selskapet fortsatt forsøker å forbedre fortjenestemarginene, til tross for betydelig vekst de siste årene.

Abonnementet øker med én euro per måned. Det betyr at Spotify nå koster 11,99 euro per måned (opp fra 10,99 euro per måned), mens den største konkurrenten, Apple Music, koster litt mindre per måned (10,99 euro per måned) og tilbyr flere ganger bedre lydkvalitet.

