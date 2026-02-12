Spotify overgår forventningene når det gjelder abonnenter, brukere og inntekter

HQ

Spotify har i en offisiell nyhetsmelding avslørt at virksomheten går godt.

Kort fortalt har Spotify økt antall brukere med 11 % i forhold til i fjor, og har nådd rekordhøye 751 millioner aktive brukere, hvorav 290 millioner er premiumabonnenter. Dette, sammen med de andre aktivitetene, resulterer i en omsetning på 4,5 milliarder euro, en bruttomargin på over 33 % og et driftsresultat på 701 millioner euro.

Spotify har utvidet virksomheten til å inkludere lydbøker i Premium-abonnementet i flere land, i tillegg til å legge til nye funksjoner i appen.

Til tross for kritikk om betaling per sang, skriver Spotify at de betalte artister mer enn 11 milliarder dollar i 2025, og hevder at de hjalp spillesteder i den virkelige verden med å komme i kontakt med fansen, noe som genererte mer enn en hel milliard dollar i billettsalg.