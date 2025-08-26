Spotify: Prisøkninger er nå en del av vår "forretningsverktøykasse"

HQ

Spotify fortsetter å se på prisjusteringer som en naturlig del av sin forretningsstrategi. I et intervju med Financial Times forklarte selskapets viseadministrerende direktør Alex Norström at prisøkninger nå anses som et viktig verktøy i Spotifys "verktøykasse" i takt med at plattformen utvikles og utvides. Uttalelsen kommer bare noen måneder etter den siste prisøkningen i begynnelsen av august, da flere abonnementsnivåer ble dyrere for både nye og eksisterende brukere.

"Prisøkninger og prisjusteringer og så videre er en del av vår forretningsverktøykasse, og vi gjør det når det er fornuftig", sier Norström.

Spotify holdt lenge Premium-prisene stabile. Faktisk kostet tjenesten det samme fra lanseringen og frem til for fire år siden, da den første økningen ble innført. Siden den gang har det imidlertid blitt hyppigere prisøkninger - noe alle abonnenter har lagt merke til. Spørsmålet nå er ikke om, men når den neste kommer. Norström avslørte ikke eksakte detaljer om tidspunkt eller nivåer, men antydet at fremtidige økninger kan komme på rullerende basis.

I mellomtiden fortsetter spekulasjonene om hvorvidt Spotify forbereder et enda dyrere abonnement med tapsfri lyd inkludert. Den lenge ryktede HiFi-planen har ennå ikke materialisert seg, til tross for mange års rykter. Foreløpig tilbyr konkurrenter som Apple Music allerede tapsfri avspilling.

Bryr du deg om tapsfri lyd, og hva synes du om Spotifys nåværende prissetting?