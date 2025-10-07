Spotify samarbeider med ChatGPT for å gi deg personlige musikk- og podkastanbefalinger

HQ

Spotify er allerede integrert i mange systemer. Enten du liker å lytte mens du kjører bil, trener eller spiller, finnes det en rekke måter å koble lytteopplevelsen din til det du gjør til enhver tid. Nå har en ny tilkobling blitt lagt til med ChatGPT.

I henhold til et blogginnlegg på Spotifys nettsted integrerer ChatGPT støtte for Spotify. Hvis du nevner Spotify mens du snakker med ChatGPT, vil det få deg til å koble til kontoen din. Når det er gjort, kan du be ChatGPT om anbefalinger basert på kontodataene dine, og hjelpe den med litt kontekst for humøret ditt, og deretter kan du trykke på et spor for å komme tilbake til Spotify.

Ettersom dette er en prosess som krever at du aktivt kobler kontoen din, vil du ikke få ChatGPT-integrering hvis du ikke ønsker det. Hvis du ønsker å leve et liv helt uten AI, er Spotify kanskje ikke stedet å gå, ettersom DJ-funksjonen i appen bruker AI til å anbefale deg sanger, stemninger og mer.

Vi er ikke 100 % sikre på hvordan ChatGPT tilbyr en annen funksjon, men med tanke på utviklingen som er lagt ned i AI-en, er det sannsynlig at du kan se mer personlige anbefalinger.

