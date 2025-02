Sprer virale AI POV-videoer unøyaktig historie?

HQ

Hvis du er en flittig TikTok-scroller, kjenner du kanskje til kontoer som POV Lab og Time Traveller POV, som legger ut videoer som viser det tilsynelatende synspunktet til forskjellige mennesker opp gjennom historien.

Disse videoene viser AI-genererte miljøer, fra svartedauden til ødeleggelsen av Pompeii, og ifølge Dan, skaperen av POV Lab, gjør han det for å skildre "ideen om å se fortiden gjennom et førstepersonsperspektiv føltes som en unik måte å levendegjøre historien på."

Dan og Hogne - skaperen av Time Traveller POV - snakket med BBC, og Hogne la til at videoene hans kan lære folk om "kule deler av historien og hjelpe dem å lære noe nytt".

Historikerne er imidlertid ikke veldig imponert over videoene. Dr. Amy Boyington kalte videoene "amatørmessige", og påpekte unøyaktigheter som at det går togskinner gjennom en gate midt i middelalderen.

Historikeren og arkeologen Dr. Hannah Platts er heller ikke begeistret, og sier at videoene ignorerer ting vi allerede vet fra historien. "På grunn av Plinius den yngres øyenvitneskildring av utbruddet vet vi at det ikke startet med lava som spydde ut overalt, så det føles billig og lat å ikke bruke den rikdommen av historisk informasjon som er tilgjengelig for oss", sier hun.

Til tross for at videoene ikke er nøyaktige, har de likevel millioner av visninger på TikTok, noe som tyder på at de potensielt kan manipulere hvordan publikum forstår historien. Men selv med alt dette ser historikere fortsatt en verdi i videoene, og Dr. Boyington sier at de kan fungere som en inngangsport til historien.

Så hvis du ser en AI POV-video i TikTok-feeden din og liker den, må du huske å lese videre.

Kingdom Come: Deliverance II er kjent for sin historiske nøyaktighet, men bør alt som representerer historien gå så langt?

