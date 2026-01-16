Springsteen: Deliver Me From Nowhere lander på Disney+ neste uke

HQ

Det er ingen mangel på musikalske biopics, og det kommer ikke til å endre seg med det første heller. Kanskje det store antallet prosjekter i denne retningen betyr at du ikke klarer å se dem alle på kino i løpet av deres kinoløp, og hvis det tilfeldigvis er tilfelle, har vi noen gode nyheter om en nylig ankomst.

Det er bekreftet at Springsteen: Deliver Me From Nowhere kommer til Disney+ allerede neste uke, 23. januar. Teknisk sett kommer den via Hulu, men for de fleste regioner er Disney + og Hulu to fugler av en fjær.

Filmen handler om Jeremy Allen White i hovedrollen som Bruce Springsteen, og forteller historien om hvordan musikeren skapte sitt 1982-album Nebraska, albumet som gikk forut for det berømte Born in the USA -albumet som inneholdt flere av sangene som opprinnelig var skrevet til 1982-albumet.

Manuskriptet er basert på en bok skrevet av forfatteren Warren Zanes, og den har også med seg noen store navn som Jeremy Strong, Paul Walter Hauser, Stephen Graham, Marc Maron og flere. Den er regissert av Scott Cooper, som også ledet produksjonen av The Pale Blue Eye, Black Mass og Out of the Furnace.

Kommer du til å se Springsteen: Deliver Me From Nowhere neste uke? Du kan sjekke ut vår anmeldelse for å se hva vi syntes om den.