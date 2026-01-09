Sprint City vil lanseres i Early Access før april

HQ

Det var først relativt nylig at vi ble introdusert for Sprint City, det neste spillet som kommer fra det talentfulle teamet som skapte Speedrunners. Da spillet ble kunngjort, ble det bekreftet at det skulle komme i Early Access på PC en gang i 2026, og allerede har vi en oppdatering på denne fronten.

Under New Game Plus -showet dukket utvikleren Second Stage Studio opp for å kunngjøre at Early Access-datoen nå er satt til første kvartal av 2026. For referanse betyr dette at det vil være tilgjengelig å spille før april.

For å markere denne nyheten kom det også en ny trailer for spillet, som ytterligere presenterte det spennende og actionfylte gameplayet som vil bli tilbudt. I likhet med Speedrunners er målet med Sprint City å løpe, hoppe og svinge seg i høye hastigheter for å løpe fra konkurrentene og klatre opp på topplistene. Dette skal føre til intens og spennende flerspillerspill med opptil åtte personer på en gang.

Er du spent på Sprint City?