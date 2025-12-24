Spyro 4 tilsynelatende bekreftet av Toys for Bob-utvikleren

HQ

Helt siden Toys for Bob gikk tilbake til å være uavhengig, har vi hele tiden lurt på hva de jobber med. Bevis peker gang på gang på at spillet er en ny Spyro-tittel, og nå har vi enda mer antatt bevis på at dette kommer.

YouTuber Canadian Guy Eh la nylig ut en video som tok en titt på LinkedIn-profilen til tidligere Toys for Bob senior konseptkunstner Donald Yatomi. Donald jobbet i studioet fra august 2022 til mars 2024, og det antas at han jobbet spesifikt med et nytt Spyro-spill.

Dette er på grunn av noen få faktorer, inkludert det faktum at Yatomi ble holdt på under den store utvandringen fra Toys for Bob, det faktum at andre store Toys for Bob-utgivelser kom ut før hans periode der, og det faktum at han er ganske unnvikende med å bekrefte nøyaktig hva han jobbet med, noe som antyder at et uanmeldt prosjekt var i arbeid da han var der. Alt dette peker til Spyro 4, men inntil vi har offisiell bekreftelse, ta denne informasjonen med en klype salt.