Spyro: A Realm Beyond - 6 ting som er verdt å merke seg fra kunngjøringen

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Endelig skjer det! Etter nesten 20 år vender Spyro the Dragon tilbake og får et helt nytt spill, denne gangen utviklet av hjernen bak Spyro: Reignited Trilogy. Toys for Bob har nettopp splittet seg fra Activision og gjenvunnet sin uavhengighet, og har jobbet hardt med å lage et nytt kapittel i sagaen, en tilbakevending til formen for den ikoniske lilla dragen, som nettopp ble avslørt på Xbox Games Showcase.

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Avsløringen var kort, og tilbød en trailer som slo sammen CG-animasjon med utdrag av gameplay, men vi hadde også luksusen av å delta på en nylig presentasjon med Toys for Bob-utviklere som strålte et lysere søkelys på prosjektet. Når dette er sagt, her er seks ting som er verdt å huske på fra Spyro: A Realm Beyond avsløre, med det ekstra forbeholdet at vi ennå ikke har sett noe mer fra spillet enn du har, eller hatt en sjanse til å spille tittelen ennå.

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1. Spyro står overfor en "ny ondskap", uten tegn til viktige allierte

I starten av traileren nevnes det spesifikt at Spyro skal møte en "ny ondskap". Dette utelukker at Malefor, Ripto eller en tidligere trussel Spyro har stått overfor kommer tilbake, og innleder virkelig en ny æra for den lilla dragen.

På samme måte viste traileren ingen tegn til Sparx eller noen av Spyros andre viktige allierte, noe som reiser spørsmålet om noen av disse bifigurene vil dukke opp. Det Toys for Bob klargjorde var at dette spillet var veldig fokusert på Spyro, så ikke forvent å spille som noen andre karakterer i dette kapittelet.

2. A Realm Beyond blir sett på som en "inngangsport for nye spillere", men også "full av arv" for veteranfans

Med utgangspunkt i punktet ovenfor, antyder henvisningen til at dette spillet er et "inngangspunkt" at tidligere historier og eventyr vil bli behandlet som nettopp det ... fortiden. Det vil utvilsomt være nikk til Spyros tidligere bestrebelser, men vi bør ikke forvente et spill som er bygget på et grunnlag som er flere tiår gammelt, ettersom dette i stor grad ser ut til å være en gjenfødelse (en "reignition", om du vil) av den lilla dragen.

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3. "Aktiv flyging"-mekanikken ser ut til å være utrolig viktig for helheten

Toys for Bob nevner stadig uttrykket "active flight", noe som ser ut til å være deres måte å forklare at Spyro vil kunne gjøre mer enn bare å gli i dette spillet. Dette er ikke lenger et grunnleggende 3D-plattformspill, ettersom den lilla dragen nå har mer raffinerte kontroller og bevegelsesmekanikker, måter å navigere på det bredere nivået og la spillerne sette sitt eget preg på hvordan Spyro kommer fra punkt A til punkt B.

For å oppnå dette så vi vanlige glidebevegelser, men også dykkerbevegelser for å øke hastigheten og la Spyro starte i et raskere glidemønster, alt før han slipper løs et ildkuleangrep for å antenne en haug med høy for å forårsake en oppdrift og starte tilbake i skyboxen, og flapper med vingene underveis for å hente ekstra høyde. Igjen, dette føles som et Spyro 2.0 på en måte, hvis vi bare skal se på bevegelsesmekanikken.

4. Er Spyro: A Realm Beyond en åpen verden?

Og selv om Toys for Bob nektet å bekrefte om Spyro: A Realm Beyond er en åpen verden, så traileren ut til å antyde at de mer tradisjonelle nivåene blir lagt bak seg. Kanskje blir det mer komplekse åpne nivåer i stedet for en fullstendig åpen verden, men det vi har fått se så langt tyder på at Spyros tilbakekomst ikke blir like rigid som for eksempel Crashs siste utflukt i Crash Bandicoot 4: It's About Time, som tilfeldigvis er Toys for Bobs siste store tittel.

5. Tom Kenny vender tilbake for å gi stemme til den lilla dragen

Spyro-veteraner vil huske at Tom Kenny - sannsynligvis best kjent som stemmen til Svampebob Firkant, men med mange ikoniske stemmeroller - var stemmen til dragen Spyro i de tre originale spillene fra Insomniac på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Nå som Spyro får en liten gjenfødelse i A Realm Beyond, den første nye tittelen i serien på rundt 20 år, er det vel bare passende at Kenny også vender tilbake? Det er nettopp det vi får, ettersom Kenny og Spyro gjenforenes, noe som uten tvil vil gå hånd i hånd med den tidligere merknaden om at dette spillet er "fullt av arv".

6. Kan dette være siste gang vi ser Spyro komme til et bredt utvalg av plattformer, og vil dette være Toys for Bobs siste Spyro/Crash-spill?

Da Toys for Bob skilte lag med Activision og ble uavhengige, ble det forklart at utviklerens neste tittel ville bli utgitt av Activision, og i forlengelsen av dette Xbox Game Studios, noe som alt annet enn bekreftet på det tidspunktet at enten Spyro eller Crash ville være fokuspunktet. Avtalen så ikke ut til å nevne noe utover det, så når Spyro: A Realm Beyond debuterer, kan dette være siste gang Toys for Bob leverer et Crash/Spyro-spill? Og siden Xbox ser ut til å gå tilbake til å fokusere på eksklusive spill - uten tvil på samme måte som PlayStation ved å holde enspillertitler for seg selv og la flerspilleren ha et bredere design på tvers av plattformer - vil dette være siste gang vi ser Spyro eller Crash på PlayStation- eller Nintendo-plattformer? Det er et stort spørsmål, men uten tvil et som avhenger av hvor vellykket A Realm Beyond til slutt ender opp med å bli både som en del av Xbox-økosystemet, men også på de andre rivaliserende plattformene som støttes.

Med alt dette er tilfelle, er alt vi kan gjøre nå å vente, ettersom Spyro: A Realm Beyond kommer til PC, PS5, Xbox Series X / S og Nintendo Switch 2 en gang våren 2027, med det også som en del av Game Pass-biblioteket.