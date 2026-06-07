Spyro: A Realm Beyond ble kunngjort på Xbox Games Showcase, og lanseres våren 2027

Selv om fremtidige Xbox Games Showcases kanskje bare vil inneholde titler og kommende prosjekter som kommer til Xbox-enheter og PC, har årets arrangement likevel inkludert et bredt utvalg av multiplattformtitler, inkludert det neste prosjektet fra utvikleren Toys for Bob.

Etter å ha splittet seg fra Activision tilbake i 2024, og til slutt gjenvunnet sin uavhengighet som utvikler, ble studioet snart satt i gang med et nytt prosjekt som nylig ble ryktet å være et Spyro-spill. Dette har nå blitt bekreftet, ettersom Spyro: A Realm Beyond nettopp har blitt kunngjort på Xbox Games Showcase.

Avsløringen var kort, men den inkluderte noen viktige biter av informasjon, som har blitt avklart av Toys for Bob i en pressebriefing Gamereactor deltok på. For det første er dette et rent Spyro-eventyr, et der den lilla dragen står i sentrum og får skinne på en måte som ingenting før.

Spillet erter en åpen verden, som Toys for Bob verken ville bekrefte eller avkrefte er tilfelle, men det vil se Spyro møte mot en "ny ondskap" og bruke friere "aktiv flytur" mekanikk som gjør det mulig for ham å gli og zoome rundt i verden som aldri før. For å oppnå dette får vi vite at Spyro vil ha dykkermekanikk mens han er i luften, måter å bruke ildpusten sin til å tenne på hauger med høy for å skape oppdrift for å forlenge flyturen, ekstra glideverktøy og mer. I hovedsak kan du forvente en mer kompleks og komplett Spyro-opplevelse som virkelig utnytter moderne utviklingsverktøy.

Toys for Bob la også til at Spyro: A Realm Beyond blir laget på Unreal Engine, og dette spillet sies å være et "helt nytt inngangspunkt for nye spillere" samtidig som det er "fullt av arv for fans som har vært med lenge".

Utvikleren lover ytterligere informasjon og nyheter om spillet når vi nærmer oss lanseringsdatoen, men det ga noen ekstra kommentarer som inkluderer at Tom Kenny kommer tilbake for å stemme Spyro, pluss planer om å gi ut på PC via Steam, Xbox PC, Xbox Series X / S, Xbox Cloud, PS5, Nintendo Switch 2 og Game Pass siden Activision, som tidligere rapportert, utgir spillet. Det vil også bruke Xbox Play Anywhere-funksjonen også. Lanseringsvinduet er for øyeblikket satt til våren 2027.