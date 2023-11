Spyro kommer til Crash Team Rumble

HQ

Selv om Crash Team Rumble ikke akkurat har tatt de fleste spillere med storm siden lanseringen tidligere i år, har vi nå en god grunn til å komme tilbake eller sjekke ut spillet senere i år.

For til den tredje sesongen av spillet kommer Spyro the Dragon. Vi får ikke vite nøyaktig hva denne Spyro crossover-sesongen vil inneholde, men vi vet at den har premiere 7. desember, noe som betyr at det sannsynligvis også er stor sjanse for at vi får en trailer for sesongen under The Game Awards.

Inntil videre kan du sjekke ut hovedtegningene for den kommende sesongen nedenfor.