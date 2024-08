Spyro the Dragon kan ha dukket opp som en spillbar karakter i den kansellerte Crash Bandicoot 5

HQ

For mange har Crash Bandicoot-spillene vært synonymt med PlayStation helt siden Sony gjorde sitt inntog på konsollmarkedet. Og etter utgivelsen av Crash Bandicoot 4: It's About Time til PS4 i 2020 begynte et lite utviklingsteam hos Toys for Bob å forme en femte del i serien. Dessverre ble prosjektet, som vi alle vet i dag, kansellert av Activision Blizzard.

Men nå har vi fått et glimt av hva de jobbet med den gang. Youtube-kanalen DidYouKnowGaming har delt en video som skildrer utviklingen av Crash 5, som blant annet skulle inkludere Spyro the Dragon som en ny spillbar karakter.

Handlingen skulle innebære at de to skulle jobbe sammen for å forhindre en interdimensjonal trussel, der noen av de mest kjente skurkene fra begge spillseriene skulle vende tilbake.

Men alle disse planene ble forpurret av den dårlige mottakelsen av Crash Bandicoot 4. De 5 millioner enhetene som ble solgt, var tilsynelatende ikke nok til å rettferdiggjøre en oppfølger.

Det er litt trist å se duoen slå seg sammen igjen, men vi vet i det minste at vi kanskje får se Spyro igjen i fremtiden , for etter at Toys for Bob skilte lag med Activision/Microsoft, hadde de to selskapene kommet til enighet om å utgi studioets neste spill, antakelig Spyro 4.

Hva synes du om plottet og hovedparet vi aldri får se fra det nedlagte Crash Bandicoot 5?