Squadron 42 er innholdkomplett, Star Citizen får overraskende eksperimentell VR-modus

Mens det er mange memes om at Star Citizen er i evig alfa, og Squadron 42 aldri slippes i det hele tatt, jobber Cloud Imperium Games hardt med begge spillene, og har gjort noen betydelige fremskritt på dem i år. I et brev til fansen fra Cloud Imperiums grunnlegger og administrerende direktør Chris Roberts fikk vi en oppsummering av alt arbeidet som er gjort med sci-fi-verdenen i Star Citizen i år 2025.

Selve hovedspillet, Star Citizen, fikk en eksperimentell VR-modus som en "juleoverraskelse" for fansen i Alpha 4.5. "Det som begynte som et lidenskapsprosjekt, fanget raskt folks oppmerksomhet, og responsen fra de som har prøvd det, har vært virkelig spennende", skrev Roberts. "Jeg har lenge ment at Star Citizen passer perfekt for VR på grunn av hvordan vi bygger opp verdenene våre. Vi fysiskgjør nesten alt, og holder første- og tredjepersonsvisninger konsistente i et delt univers. Denne tilnærmingen krever mer innsats, men den får opplevelsen til å føles jordnær og ekte, og den fremhever verdien av disse designvalgene på en måte som få andre teknologier kan."

Denne VR-modusen kommer til å bli forbedret sammen med de vanlige måtene å spille Star Citizen på etter hvert som utviklingen fortsetter. Når det gjelder den mer narrativt fokuserte spin-offen Squadron 42, skriver Roberts at spillet er innholdsmessig komplett, og Cloud Imperium-utviklerne spiller gjennom det nå.

"Squadron 42 er et stort spill, over førti timer langt, og det blir stadig tydeligere hvor spesielt det vil være når den gjenværende poleringen, optimaliseringen og feilrettingen er fullført," sier Roberts. "En stor del av det som gjør dette mulig, er teknologien vi har bygget opp hos CIG gjennom mange år. Muligheten til å bevege seg sømløst fra å gå til fots, inn i et kjøretøy du kan fly og bevege deg rundt i, ned til en planet eller på tvers av stjernesystemer, alt uten lasteskjermer, skaper en grad av innlevelse som er svært vanskelig å gjenskape."

Selv om innholdet er komplett på Squadron 42, kan det fortsatt ta flere år før vi får spillet i hendene. Det kan ta lang tid å polere på et så stort prosjekt, så kanskje ikke hold pusten for en snarlig utgivelse. Det ser ut til at Star Citizen også vil forbli i Alpha i overskuelig fremtid.