Squadron 42 er komplett

Cloud Imperium Games var endelig klare til å vise frem sitt enspillereventyr i Star Citizen-universet på den siste CitizenCon-messen.

Som det fremgår av en 26 minutter lang video, inneholder Squadron 42 alle de romkampene du forventer av et Star Citizen-spill, men det har også en helt fantastisk rollebesetning med blant andre Mark Hamill, Gary Oldman, Gillian Anderson og Mark Strong.

"Nå som vi går inn i finpussingsfasen, har vi fullt fokus på å optimalisere og finjustere alle aspekter av spillopplevelsen for å levere et filmatisk eventyr uten sidestykke. For å feire denne milepælen har vi samlet utviklingsledelsen fra hele verden for å fortelle hva dette betyr", sier Cloud Imperium. sa Cloud Imperium.

Cloud Imperium har imidlertid ikke sagt hvor lang tid denne siste fasen vil ta. Spillet har vært under utvikling i svært lang tid, og var først planlagt utgitt i 2014. Forhåpentligvis kan det leve opp til ti års hype når det endelig kommer på skjermen.