Squadron 42 utsatt til 2027 på grunn av Grand Theft Auto VI

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Star Citizen er fortsatt nærmest legendarisk på grunn av den enorme mengden penger spillet har samlet inn gjennom crowdfunding, og mange tviler fortsatt på at det noen gang vil bli utgitt og lurer på hva som egentlig skjer med pengene bak kulissene. Planen var imidlertid å ha en første utgivelse i år i form av « Squadron 42, enkeltspillerdelen av eventyret.

Men… det er snart september, og vi har fortsatt ingen utgivelsesdato, og nå er det klart at vi ikke kommer til å få en heller. I et åpent brev skriver Chris Roberts, administrerende direktør og grunnlegger av Cloud Imperium Games, at de ønsker å unngå å konkurrere med Grand Theft Auto VI:

«På CitizenCon 2024 kunngjorde vi at vi skulle lansere i 2026. Planen vår var å lansere i 4. kvartal rundt IAE. Men akkurat som resten av bransjen vil jeg på ingen måte lansere min åndelige etterfølger til Wing Commander, et spill som det er investert tolv år med blod, svette og tårer i (vi startet utviklingen av Squadron 42 i 2014, ettersom vi i 2013 åpnet studioer, ansatte folk og lanserte Hangar-modulen til Star Citizen), midt i den enorme oppmerksomhetsstormen rundt GTA 6. Selv om GTA6 ikke lanseres på PC i november, vil så å si alle medier og de fleste innholdsprodusenter være fullt opptatt av det, noe som ikke gir mye rom for annen dekning.»

Så når kommer det ut? Vel, de forklarer videre at spillet er planlagt lansert i andre kvartal 2027, noe som betyr at det i verste fall kan være nesten et år igjen til lanseringen:

«Vi har sett på lanseringsvinduene i begynnelsen av 2027 og bestemt oss for at 2. kvartal er et bedre tidspunkt for lanseringen av Squadron 42.»

Vi skulle kanskje ønske at Cloud Imperium Games hadde vært klar over Grand Theft Auto VI og lanseringen i november mye tidligere, men nå krysser vi fingrene for at utviklerne vil utnytte den ekstra tiden på best mulig måte, og at dette er siste gang spillet blir utsatt.