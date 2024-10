Squadron 42 viser frem en times spilling, lanseres i 2026

På CitizenCon, et arrangement for å feire alt som har med Star Citizen å gjøre, fikk vi en titt på singleplayer-spin-offen av det massivt vellykkede sci-fi-spillet, Squadron 42. Det er ingen hemmelighet at utviklerne hos Cloud Imperium og Foundry 42 har brukt mye penger på denne tittelen, for bare ut fra rollebesetningen er det tydelig at dette er en storstilt satsing.

Mark Strong, Gary Oldman, Gillian Anderson, Andy Serkis og flere andre utgjør spillets rollebesetning, og ut fra gameplayet du kan se nedenfor, ser det ut til at disse skuespillerne er samlet for en enorm filmopplevelse. Squadron 42 ser enorme romkamper, samt massevis av mellomsekvenser for å få spillerne inn i verden og historien.

Vi fikk også et utgivelsesår for Squadron 42, som er 2026. Selv om det kan virke veldig langt unna, er 2025 bare et par måneder unna, og med utgivelsene som flyr ut det året, kan det være en tryggere innsats for Squadron 42 å være en stor hitter året etter.

Er du spent på Squadron 42?