Square Enix: "70 % av QA- og feilsøkingsoppgavene" for spill skal utføres av AI

HQ

I over ti år har det vært en epidemi av AAA-spill som utgis i uferdig tilstand, der vi spillere forventes å betale full pris og deretter fungere som ubetalte betatestere. Det er en stygg ordning, men det ser ut til å fungere, for vi ser ikke noe ønske om å endre konseptet.

Square Enix har imidlertid sin egen idé om hvordan man skal feilsøke spill i fremtiden. På side fem i forretningsplanen "Square Enix Reboots and Awakens " (via VGC) kan vi lese at målet er at nesten all betatesting skal utføres av kunstig intelligens i nær fremtid:

"Automatisere 70 % av QA og feilsøkingsoppgaver i spillutvikling innen utgangen av 2027. Gjennom bruk av automatiseringsteknologi skal vi forbedre effektiviteten i kvalitetssikringsarbeidet og skape et konkurransefortrinn innen spillutvikling."

Dette arbeidet vil bli utført av forskere fra Matsuo-Iwasawa Laboratory i Tokyo, samt ingeniører fra Square Enix.

Kvalitetssikringsarbeidet tar tid og er svært kostbart, og vi krysser fingrene for at dette blir vellykket. Vi ønsker alle feilfrie og smidigere spill, men det gjenstår å se hvor dyktig AI er til å finne ting som har med rent gameplay å gjøre, pedagogisk utformede menyer og andre aspekter som er mer et spørsmål om mening og smak.

Hva tenker du om dette?